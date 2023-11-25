Подмосковье 25 ноября 2023, 20:19 Конференция общественной организации «Нежный бизнес» прошла в Воскресенске Телеканал «360»

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Конференция Всероссийской общественной организации «Нежный бизнес» состоялась в Воскресенске. Она объединила более 100 представительниц малого и среднего бизнеса.

Председатель Всероссийской общественной организации «Нежный бизнес» Елена Нагаева подчеркнула, что сейчас в Воскресенске ведет активную деятельность женское сообщество для поддержки.

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«В нашем городе активно сейчас действует женское сообщество для поддержки, для того чтобы женское предпринимательство у нас расцветало. Мы видим успешные бизнесы», — указала Елена Нагаева.

Отметим, что сфера деятельности женщин в бизнесе очень многогранна. Бухгалтерские агентства, швейные производства, услуги в сфере красоты, производство шампуней, модельные агентства, кофейни и кондитерские — это далеко не все, чем сегодня занимаются предпринимательницы из Воскресенска.

«Это огромнейший труд, и он намного тяжелее, чем труд по найму. Потому что нужно все просчитать, организовать. Плюс вы в ответе за тех людей, как сказал Экзюпери, кого приручили, кого взяли на работу, кто пошел за вами», — подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Вера Фильмакова занимается мебельным бизнесом в Воскресенске уже 18 лет. В период пандемии коронавируса, когда многие игроки уходили с рынка, она не побоялась проявить инициативу, открыв собственное производство мебели.

«С этого года мы сами делаем мебель. Хотим развиваться, хотим расти, нам есть куда расти», — отметила женщина.

Отметим, что в городском округе Воскресенск успешно реализуется множество региональных и всероссийских программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации всегда на связи и готов предоставить помощь представителям бизнеса.

На встрече поздравили и наградили самых активных представительниц «Нежного бизнеса», отметив важность взаимодействия предпринимателей с общественными организациями и властью.

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