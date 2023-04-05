05 апреля 2023, 16:00
Конференция об образовании детей с аутизмом состоялась в Балашихе
Научно-практическая конференция «Инклюзивная образовательная среда для детей с аутизмом 2023: Мы вместе» состоялась в школе № 28 в Балашихе. В ней поучаствовали 300 человек со всей России, сообщили в министерстве образования Московской области.
Мероприятие приурочили к Всемирному дню распространению информации об аутизме. Его отмечают 2 апреля.
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«На ежегодной конференции педагоги, родители, депутаты и представители министерства образования региона обсудили практические задачи и актуальные вопросы обучения детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями», — отметили в ведомстве.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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Балашиха
Минобразования Подмосковья
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