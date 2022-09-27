Конференция об истории Троице-Сергиевой лавры пройдет в Подмосковье в октябре | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 13:16 Поделиться Telegram

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Viber Конференция об истории Троице-Сергиевой лавры пройдет в Подмосковье в октябре

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Конференция «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России» пройдет в Сергиевом Посаде 5–6 октября. На ней выступят исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, Новосибирска и других городов.

Мероприятие позволит расширить представления о Троице-Сергиевой лавре как об одном из самых крупных центров культуры России. Проект с 1998 года объединяет усилия исследователей в изучении истории монастыря.

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