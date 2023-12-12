Подмосковье 12 декабря 2023, 17:09 Конференция об инвестициях в недвижимость прошла для предпринимателей в Павловском Посаде Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Конференция на тему инвестиций в недвижимость прошла в Павловском Посаде в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области». В ней приняли участие около 200 человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на встрече обсудили инвестирование в жилые и коммерческие объекты. Среди участников — предприниматели, инвесторы, девелоперы и представители Ассоциации риелторов, банков и других организаций.

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На мероприятии прошли дискуссии и выступления экспертов. Участники узнали о том, как делать бизнес на недвижимости, во что вкладываться и как заработать. Им рассказали, что найти место для размещения своего дела можно на инвестиционной карте.

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