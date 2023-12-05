Подмосковье 05 декабря 2023, 17:04 Конференция об инвестициях в недвижимость пройдет для предпринимателей в Павловском Посаде Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Конференция об инвестициях в недвижимость пройдет в Павловском Посаде для подмосковных предпринимателей 7 декабря. Она состоится в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участникам встречи расскажут о возможностях государственных фондов микрофинансирования, а также о кредитах на инвестиционные цели и господдержке.

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Предприниматели ознакомятся с IT-площадками для сделок с имуществом, а также узнают о трендах на рынке недвижимости.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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