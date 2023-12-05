05 декабря 2023, 17:04
Конференция об инвестициях в недвижимость пройдет для предпринимателей в Павловском Посаде
Конференция об инвестициях в недвижимость пройдет в Павловском Посаде для подмосковных предпринимателей 7 декабря. Она состоится в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области».
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участникам встречи расскажут о возможностях государственных фондов микрофинансирования, а также о кредитах на инвестиционные цели и господдержке.
Реклама
Предприниматели ознакомятся с IT-площадками для сделок с имуществом, а также узнают о трендах на рынке недвижимости.
Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама