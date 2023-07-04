Подмосковье 04 июля 2023, 10:53 Конференция об инновациях медицины прошла в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Конференция о развитии инноваций в медицине прошла в МОНИКИ. В ней приняли участие научный коллектив института, а также представители правительства региона.

Участники встречи обсудили современные достижения науки и возможности масштабирования взаимодействия между вовлеченными в исследовательские и инновационные процессы.

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Научное направление в медицине активно развивается в МОНИКИ. Это позволяет достичь больших результатов. Так, в институте развивается референсный центр морфологической диагностики, проводятся медико-генетические исследования и регистрируются патенты на изобретения.

Мероприятие позволило наметить новые точки роста и развития по разным направлениям деятельности института.

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