Подмосковье 14 апреля 2023, 16:28 Конференция о сотрудничестве с торговыми сетями пройдет в Подмосковье 27 апреля

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Конференция для фермеров пройдет в Подмосковье с представителями компании «Лента» 27 апреля. Им расскажут о том, как начать сотрудничество с крупными торговыми сетями.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что на мероприятии фермеры смогут рассказать представителям торговой сети о своей продукции.

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«На время торгово-закупочных сессий, для представителей крупных торговых сетей и фермеров мы предоставляем площадку. На ней товаропроизводители могут провести переговоры с руководителями крупных сетей, рассказать о собственной продукции и получить ответы на интересующие вопросы», — сказал он.

Представители «Ленты» расскажут фермерам о способах взаимодействия компании с товаропроизводителями, а также о приоритетах и механизмах поставки продуктов в магазины. Участники встречи смогут получить консультацию и обсудить процедуру заключения договора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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