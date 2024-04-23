Подмосковье 23 апреля 2024, 11:08 Конференция о семейных ценностях прошла в Подмосковье Министерство образования МО

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Международная встреча о семейных ценностях прошла в Московской области. Организатором конференции стал Орехово-Зуевский ГГТУ.

Всего в конференции приняли участие более 300 ученых, преподавателей и экспертов из России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. Для них организовали круглый стол на тему «Образование и семья — единство ключевых ориентиров и ценностей», а также студенческую площадку «Национальные семейные традиции».

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По итогам конференции была принята резолюция, в которой участники призвали к развитию сотрудничества в сфере укрепления семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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