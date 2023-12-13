Подмосковье 13 декабря 2023, 09:50 Конференция о развитии патриотического воспитания в школах прошла в Красногорске Министерство образования МО

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Конференция на тему патриотического воспитания в школах прошла в лицее № 1 в Красногорске. В ней поучаствовали представители кадетских классов, «Движения Первых» и юнармейцы.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, подростки встретились с ветераном СВО и наставником «Движения Первых» Никитой Кудиновым. Он рассказал о службе и работе наставником. Так, он встречается с ребятами в разных регионах и проводит беседы о том, как правильно реализовывать свой потенциал.

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На встрече школьники рассказали о своих идеях по развитию системы патриотического воспитания в школах и поделились лучшими практиками. Например, одно их направлений работы кадетских классов — посещение мероприятий на базе соединений и воинских частей. Там они проходят огневую, строевую и инженерно-саперскую подготовку, а также участвуют в военно-спортивных играх, форумах и конференциях.

«Сейчас в Подмосковье в профильных кадетских классах на базе школ обучаются более девяти тысяч детей. Также большую популярность среди школьников имеют кружки военно-патриотической направленности — их посещают более 19 тысяч ребят, а еще около 18 тысяч школьников состоят в патриотических отрядах и клубах», — рассказали в министерстве.

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