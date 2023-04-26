Подмосковье 26 апреля 2023, 10:00 Конференция о развитии музеев и образования собрала в Истре участников со всей России Министерство культуры и туризма МО

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Музейные работники из разных городов России приехали в Истру на конференцию и обсудили новые тенденции в развитии культурных объектов. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Научно-методическая конференция «Музей и образование: новые вызовы» объединила участников со всей России, в том числе из Санкт-Петербурга, Костромы, Ханты-Мансийского автономного округа. Специалисты обсудили ряд важных вопросов, в том числе относительно кадрового потенциала, музейной педагогики и методов работы с новым поколением, привыкшем к цифровизации.

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Конференция прошла в формате дискуссий и обсуждения успешных образовательных практик. Участники рассмотрены варианты молодежных образовательных программ и создание виртуальных музеев как одного из методов работы с детьми и подростками.

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