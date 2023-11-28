Подмосковье 28 ноября 2023, 14:49 Конференция о поддержке технологичных производств пройдет в Дубне Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Секция «Инвестиции в производство» пройдет в Дубне 30 ноября в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области». Участники обсудят актуальные тренды в области поддержки и кредитования предпринимателей.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на секции обсудят поддержку и кредитование предпринимателей в сфере технологичного производства, а также представят успешные компании.

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Одно из тем также станет эффективность использования особой экономической зоны для снижения затрат на производства.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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