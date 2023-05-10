Подмосковье 10 мая 2023, 12:36 Конференция о поддержке самозанятых пройдет в Химках 12 мая

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Круглый стол на тему «Меры поддержки самозанятых» пройдет в Химках 12 мая, в 13:00. Мероприятие состоится при поддержке центра «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

На встрече обсудят создание благоприятных условий для поддержки деятельности самозанятых. Кроме того, участники получат консультацию в режиме «вопрос — ответ», а представитель Московского областного фонда микрофинансирования расскажет о возможностях получения микрозаймов.

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Конференция состоится в очном формате по адресу: Химки, улица Энгельса, дом 7/15. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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