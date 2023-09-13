Подмосковье 13 сентября 2023, 17:06 Конференция о перспективах развития предпринимательства пройдет в Подмосковье 27 сентября Unsplash

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Конференция о новых возможностях для развития малого и среднего бизнеса пройдет в Подмосковье 27 сентября. В ней поучаствуют более 250 человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в конференции поучаствуют предприниматели, представители власти, контрольно-надзорных органов и СМИ. Они обсудят факторы развития бизнеса в регионе, частное образование, а также поделятся опытом успешных практик.

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Для гостей проведут живые дискуссии, выступления спикеров и многое другое.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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