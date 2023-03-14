Подмосковье 14 марта 2023, 13:36 Конференция о методике преподавания иностранных языков пройдет в Коломне 15 марта

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Круглый стол об учебно-методическом комплексе по иностранным языкам пройдет в Коломне 15 марта. На него пригласили учителей из Подмосковья.

Организаторами встречи станет факультет иностранных языков Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета. На мероприятии учителя смогут получить методическую поддержку.

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«Кроме того на факультете успешно функционируют проекты, которые, с одной стороны, помогают студентам в освоении методики подготовки к ЕГЭ, с другой, оказывают поддержку школе в подготовке старшеклассников к экзаменам», — сказали в Минобразования региона.

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Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью. Внутри разместят актовый и спортивный залы, помещения для кружков и секций, библиотеку, столовую, учебные классы, группы продленного дня.

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