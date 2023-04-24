Подмосковье 24 апреля 2023, 15:29 Конференция о лучших методах диагностики и лечения болевого синдрома прошла в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Научно-практическая конференция «Боль как междисциплинарная проблема» прошла в МОНИКИ имени Владимирского. На ней врачи обсудили проблемы пациентов с болевым синдромом, а также методы его диагностики и лечения.

Участниками встречи стали неврологи, травматологи, психиатры и другие медики. Они поделились опытом и своими взглядами на проблему болевого синдрома, а также обсудили его диагностику и методы лечения у детей и взрослых.

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Спикерами стали главный невролог Подмосковья Максим Сутормин, главный травматолог и ортопед Дмитрий Шавырин и заведующая неврологическим отделением МОНИКИ Ольга Штанг.

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