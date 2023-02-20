Подмосковье 20 февраля 2023, 13:22 Конференция о лечении колик и заболеваний кожи прошла для педиатров Подмосковья в НИКИ детства

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Конференция «Компетентность в педиатрии» прошла в НИКИ детства в Подмосковье. Участникам рассказали о лечении заболеваний кожи, дыхательных путей и колик у детей.

Спикерами мероприятия стали ведущий преподаватель школы, главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ Нисо Одинаева. Участникам представили доклады о лечении заболеваний кожи, дыхательных путей, колик, тонзилофарингита, ОРВИ и профилактике ВПЧ у детей.

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