20 февраля 2023, 13:22
Конференция о лечении колик и заболеваний кожи прошла для педиатров Подмосковья в НИКИ детства
Конференция «Компетентность в педиатрии» прошла в НИКИ детства в Подмосковье. Участникам рассказали о лечении заболеваний кожи, дыхательных путей и колик у детей.
Спикерами мероприятия стали ведущий преподаватель школы, главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ Нисо Одинаева. Участникам представили доклады о лечении заболеваний кожи, дыхательных путей, колик, тонзилофарингита, ОРВИ и профилактике ВПЧ у детей.
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