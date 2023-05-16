Подмосковье 16 мая 2023, 11:22 Конференция о лечении дыхательных путей прошла для врачей в Подмосковье МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Научная конференция врачей прошла в МОНИКИ имени Владимирского. На ней врачи Подмосковья обсудили современные аспекты оториноларингологии.

Как сообщили в Минздраве, с докладами выступили руководитель ЛОР клиники МОНИКИ, главный оториноларинголог Подмосковья Виктор Егоров, а также врачи Елена Савлевич, Елизавета Савушкина и Константин Шачнев.

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Медики обсудили альтернативы хирургическому лечению, современные методы и консервативное лечение дыхательных путей. Врачи обменялись опытом и знаниями и представили свои разработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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