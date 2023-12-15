Подмосковье 15 декабря 2023, 13:19 Конференция на тему развития Гжели прошла в Мособлдуме Александра Степанова

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Конференция «Гжель: современное развитие народного художественного промысла» прошла в Мособлдуме. На встрече обсудили законы, направленные на развитие народного промысла, а также меры поддержки предпринимателей.

Встречу открыл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что Московская область по праву считается родиной большинства уникальных промыслов. По его словам, десять из действующих на территории Подмосковья предприятий получают поддержку за счет федерального бюджета.

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«Мы приняли региональный закон о народных художественных промыслах и также предусмотрели меры поддержки для предпринимателей. Кроме того, в конце ноября Госдумой были приняты изменения в федеральный закон „О народных художественных промыслах“. Речь шла о совершенствовании правового регулирования отношений в этой сфере», — подчеркнул спикер.

Брынцалов подчеркнул, что Гжель является одним из старейших народных художественных промыслов. Это визитная карточка Раменского округа.

«Всего у нас 18 предприятий, которые производят уникальные изделия: жостовские подносы, павловопосадские платки, клинские елочные игрушки и другие. Один из самых узнаваемых промыслов Подмосковья — Гжельский фарфор», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Еще одной важной темой на конференции стала подготовка квалифицированных кадров в сфере народных художественных промыслов. Ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов заявил, что на данный момент процент трудоустройства выпускников достаточно высокий — от 82 до 95%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.

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