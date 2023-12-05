Подмосковье 05 декабря 2023, 14:10 Конференция к 195-летию Льва Толстого прошла в центральной библиотеке в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Научно-практическая конференция «Первые Толстовские чтения» прошла в Дмитрове. Ее приурочили к 195-летию со дня рождения Льва Толстого и 105-летию центральной библиотеки города.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор центральной библиотеки Зинаида Злотникова. Докладчики рассказали о периодах жизни и творчества Льва Толстого, связанных с Дмитровским округом.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Так, при жизни писатель гостил у своих друзей Олсуфьевых в усадьбе Никольское, расположенной в селе Подъячево Дмитровского округа. Толстой семь раз приезжал в их имение и прожил там в общей сложности 110 дней. Там же он написал часть повестей «Смерть Ивана Ильича» и «Хаджи-Мурат», работал над рассказом «Хозяин и работник», романом «Воскресение».

Отметим, что по материалам конференции опубликуют информационный сборник на краеведческом портале «Дмитровский край».

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