05 декабря 2023, 14:10
Конференция к 195-летию Льва Толстого прошла в центральной библиотеке в Дмитрове
Научно-практическая конференция «Первые Толстовские чтения» прошла в Дмитрове. Ее приурочили к 195-летию со дня рождения Льва Толстого и 105-летию центральной библиотеки города.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор центральной библиотеки Зинаида Злотникова. Докладчики рассказали о периодах жизни и творчества Льва Толстого, связанных с Дмитровским округом.
Так, при жизни писатель гостил у своих друзей Олсуфьевых в усадьбе Никольское, расположенной в селе Подъячево Дмитровского округа. Толстой семь раз приезжал в их имение и прожил там в общей сложности 110 дней. Там же он написал часть повестей «Смерть Ивана Ильича» и «Хаджи-Мурат», работал над рассказом «Хозяин и работник», романом «Воскресение».
Отметим, что по материалам конференции опубликуют информационный сборник на краеведческом портале «Дмитровский край».
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Дмитров
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