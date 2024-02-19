Подмосковье 19 февраля 2024, 13:09 Конференция «Ягоды России» прошла в Химках Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сельскохозяйственные производители из разных городов России приехали в Химки на конференцию «Ягоды России». Свои достижения представили более 50 хозяйств, в том числе 10 подмосковных.

«Московская область богата ягодой — у нас растут ежевика, земляника, крыжовник, вишня и малина. Общая площадь ягодных насаждений в регионе составляет 368 гектаров, а валовый сбор плодов составляет 1 800 тонн. Больше всего ягод мы выращиваем на юго-востоке региона — в Луховицах, Ленинском и Коломне», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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На конференции прошла выставка достижений ягодоводства, где выступили около 50 производителей со всей страны. В числе участников было 10 представителей Подмосковья.

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о мерах поддержки для производителей ягод и о внедрении новых технологий переработки.

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