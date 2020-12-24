Конференция «Ислам в московском регионе» прошла в Ногинске

Научная конференция «Ислам в московском регионе» состоялась в Ногинске. Она приурочена к десятилетию со дня открытия мечети в городе. На мероприятии выступила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Она зачитала приветственное слово от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он высоко оценивает вклад мусульманской общины в развитие региона.

«Конференция „Ислам в московском регионе“ проводится в четвертый раз. Она зарекомендовала себя как представительная форма, авторитетная площадка для обсуждения тем, связанных с духовной жизнью в прошлом и настоящем мусульман Московской области. Очередная конференция посвящена одному из главных событий года — 75-летию со Дня Победы, а также десятилетию со дня открытия главной Соборной мечети города Ногинска. Уверен, что представленные материалы, выступления внесут новые яркие страницы и в летопись Великой Отечественной войны, и в историю нашего региона», — сказано в обращении Воробьева.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор отметил, что конференция не просто так проводится в Ногинске. Мусульманская община появилась здесь более века назад, а в последние годы город стал местом притяжения верующих благодаря Соборной мечети, «которую по праву можно назвать не только центром религиозной общественной жизни мусульман, но и настоящим украшением всего Подмосковья».

Виртуозова сказала, что для нее мусульманский мир и все, что с ним связано, очень важно.

«Я выросла и провела все свое детство в Таджикистане, в маленьком районном центре — кишлак Киса. Самые первые сказки у меня были мусульманские сказки. Я в сердце всегда несу культуру мусульманскую и с большим уважением отношусь к вашему вероисповеданию», — рассказала она.

Также Виртуозова поздравила мусульман с наступающим Новым годом и пожелала оставаться всем вместе. Она отметила, что 2020-й всех сплотил.

Год был, какой был. Мы с благодарностью принимаем все, что он приносит. Всем нам хочу пожелать здоровья. Искренне хочу пожелать всем нам большой любви во всех проявлениях. С наступающим Новым годом! Наталья Виртуозова.

Участники конференции поблагодарили Воробьева и Виртуозову за теплые слова и подтвердили, что мусульманское сообщество и регион действительно связывают тесные отношения, партнерство.

Источник фото: телеканал «360»

Организатором конференции выступило Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) при поддержке правительства Московской области и администрации Богородского городского округа. На мероприятии поднимались вопросы современного развития общин, инфраструктурных, социальных проектов, а также активного участия мусульман в жизни Подмосковья.

В конференции приняли участие руководство ДУМ Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, первый заместитель главы Богородского городского округа Эдуард Гребенщиков, ведущие историки и краеведы, представители научных, образовательных и культурных учреждений региона.