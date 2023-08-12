Подмосковье 12 августа 2023, 13:32 Конференция единороссов прошла в Красногорске

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Малый зал ДК «Подмосковье» собрал красногорских членов и активистов «Единой России» 10 августа. Они приняли участие в третьем этапе 29-й конференции партии, где утвердили программу на выборы в местный Совет депутатов. На мероприятии были секретарь местного отделения партии Дмитрий Владимирович Волков и депутат Мособлдумы Роман Володин.

«В этой программе отображены наши приоритеты и четкое понимание, куда мы будем двигаться, в каком направлении мы будем работать», — сообщил Володин.

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Программу основали полностью на пожеланиях жителей Красногорска. Депутаты хотят достучаться до каждого избирателя.

«Программа — это в том числе и то, чего мы добились, что нам удалось сделать, это фундамент», — сообщил Волков.

В начале конференции новым партийцам вручили их билеты. Сейчас на учете в местном отделении находятся более двух тысяч человек.

«Сегодня в наши ряды вступили 14 человек, наших приверженцев становится все больше», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Сделать свой выбор можно будет и в дополнительные дни — 8 и 9 сентября.

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