Подмосковье 16 августа 2023, 22:41 Конференция директоров парков Подмосковья пройдет в Одинцове 18 августа Министерство благоустройства Московской области

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Конференция директоров парков Подмосковья состоится 18 августа в ПКиО «Раздолье» в Одинцове. Участники встречи обменяются опытом и идеями по развитию общественных пространств региона.

На открытии конференции выступит министр благоустройства Михаил Хайкин с докладом на тему лучших практик. В ходе встречи руководители парковых зон рассмотрят актуальные вопросы по улучшению клиентского сервиса, общественного питания и многое другое.

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«Парковая конференция в парке Раздолье станет знаковым событием для всех специалистов в области управления и развития парков. Обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом помогут нам выработать новые подходы и стратегии для совершенствования парковых зон. Это шаг в сторону создания более комфортного и устойчивого городского пространства для всех жителей Московской области», — отметил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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