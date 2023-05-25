Подмосковье 25 мая 2023, 13:40 Конференция «Баланс интересов пациентов и медицинских работников» прошла в Пушкино Пресс-служба Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н.

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Конференция представителей юридических организаций, защищающих интересы медучреждений Подмосковья, прошла в конференц-зале Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н в Пушкино, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Участники мероприятия отметили необходимость своевременного обращения пациентов за медицинской помощью для качественного лечения болезней.

На конференции выступили кандидаты медицинских наук и члены Ассоциации юристов России. В мероприятии приняли участие представители юридических служб из Балашихи, Серпухова, Дмитрова, Клина, Наро-Фоминска, Лобни, Сергиево-Посада, Орехово-Зуева, Рузы и других округов.

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Специалисты обратили внимание, что важнейшим аспектом функционирования системы здравоохранения является баланс интересов пациентов и медицинских работников. Для получения качественных услуг по лечению пациенту необходимо регулярно проходить обследование, чтобы всегда получать актуальную информацию о состоянии здоровья.

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