Подмосковье 24 января 2023, 23:55 Кондитеры из Коломны начали делать гречишное мороженое для аллергиков

Читать 360tv в

В музейной лавке кухмейстера Петра Шведова в Коломне начали готовить гречишное мороженое для аллергиков. Также на предприятии усовершенствовали и традиционный десерт в виде зайца в шоколадной глазури.

Ранее сливочного зайца в шоколаде готовили без палочки и заворачивали в плотную бумагу, поэтому десерт ели ложками или руками. Теперь у него появилась деревянная ножка.

Реклама

Известно, что Шведов придумал свое мороженое за 50 лет до появления американского эскимо. При этом первое сливочное мороженое также было без палочки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».