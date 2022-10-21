Кондитерский завод в Егорьевске выпустит первую партию конфет в 2023 году | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 09:18 Кондитерский завод в Егорьевске выпустит первую партию конфет в 2023 году

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Компания «Машины сладости» построит кондитерскую фабрику в Егорьевске. Первую партию конфет она выпустит уже летом 2023 года. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

На предприятии будут выпускать конфеты, шоколад, газированные напитки и мороженое.

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«Инвестпроект будут реализовывать в течение восемь лет. Общий объем вложенных инвестиций составит 20-25 миллиардов рублей», — заявил Георгий Филимонов.

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На объекте разместят четыре производства и логистический центр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.