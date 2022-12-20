Подмосковье 20 декабря 2022, 22:41 Кондитерское производство в Егорьевске выпустит первую партию конфет в 2023 году

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Компания «Машины сладости» получила участок в Егорьевске в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Инвестор к лету следующего года планирует возвести первый производственный корпус и сразу выпустить пробную партию конфет. Об этом сообщила зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

На арендованном участке площадью более 28 гектаров компания «Машины сладости» будет выпускать суфлейные конфеты и конфеты на основе нуги и мягкой карамели по собственной уникальной рецептуре.

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«Инвестиции в запуск кондитерского производства составят пять миллиардов рублей. На предприятии будет создано около 500 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Плановый срок запуска завода – четвертый квартал 2025 года, уточнила министр.

"Помимо производства, компания планирует создать рядом с фабрикой парк развлечений для детей с героями известных мультфильмов, где будут проводиться мастер-классы по созданию конфет, мороженого и тортов», – сказала Анна Кротова.

Зампред добавила, что это уже 50-й участок, предоставленный по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Льготная программа «Земля за 1 рубль» действует в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Ее реализацию продолжат и в следующем году.

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