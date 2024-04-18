Подмосковье 18 апреля 2024, 16:31 Кондитерская фабрика в Лобне отправит посылки бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава округа Анна Кротова посетила кондитерскую фабрику «Пастричи», которая славится своей выпечкой на всю Россию. Руководство предприятия приняло решение передать подарки подопечным центра семьи и помощи детям «Лобненский», а также организовать доставку вкусного груза бойцам СВО.

«Мы всегда готовы оказать поддержку нашим предпринимателям в вопросах коммунального хозяйства и многих других», — рассказала глава Лобни Анна Кротова.

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Стоит напомнить, что продукция фабрики «Пастричи» неоднократно была отмечена престижными наградами и премиями, включая «Продукт года», золотой «Знак качества XXI века» и платиновый знак «Всероссийская марка». В текущем году компания планирует расширить свое присутствие, выйдя на рынки Китая и ближайших стран СНГ, что станет значительным шагом в развитии бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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