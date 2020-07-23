Шоколадные, желейные и вафельные. Кондитерская фабрика в Егорьевске увеличит производство в два раза

Завод по изготовлению кондитерской продукции «Победа» в Егорьевске увеличит производство в два раза. После модернизации фабрика будет выпускать до 100 тысяч тонн конфет и шоколада в год. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Завод «Победа» расширит свое производство. В два раза увеличат количество изготавливаемого шоколада и конфет.

«В настоящее время мощность производства кондитерской фабрики „Победа“ в Егорьевске составляет около 50 тысяч тонн шоколада и шоколадной продукции в год. После модернизации она вырастет как минимум в два раза — до 100 тысяч тонн и более», — уточнил Разин.

В рамках проекта на предприятии построили дополнительные производственные линии. На них будут изготавливать плиточный шоколад, шоколадные конфеты, вафельные конфеты и вафельные батончики, сбивные конфеты в шоколаде, желейные конфеты и шоколадные массы.

«К концу текущего года дополнительно к 630 существующим появятся еще около 250 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», — добавил министр.

Первую линию на фабрике в Егорьевске запустили в 2000 году. После этого предприятие расширилось — появилось еще 15 современных производственных линий.