Подмосковье 20 января 2023, 17:57 Кондитерская фабрика в Егорьевске увеличит годовой объем производства на 24 тысячи тонн

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Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске нарастит производство за счет семи дополнительных производственных линий, а также двух новых упаковочных линий. Для этих целей в проект вложили 350 миллионов рублей.

«Подмосковье занимает лидирующие позиции в стране по производству ряда продуктов, в их числе и кондитерские изделия. В этом году кондитерская фабрика „Победа“ планирует увеличение производственной мощности на 24 тысяч тонн выпускаемой продукции в год», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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У «Победы» появится и новый складской корпус площадью 10 тысяч квадратных метров. Его строительство запланировано на текущий год.

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Кондитерская фабрика основана в Егорьевске в 1999 году. Ее первой продукцией стали шоколадные конфеты «Ассорти» в подарочных коробках. На данный момент «Победа» ежегодно выпускает 48 тысяч тонн изделий.

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