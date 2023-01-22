Подмосковье 22 января 2023, 04:52 Кондитерская фабрика в Егорьевске стала местом съемок фильма «Чебурашка» Автор фото: Андрей Кузин

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Экранизация истории о Чебурашке продолжает бить рекорды российского кинопроката. За три недели картину посмотрели уже более 15 миллионов человек. Одним из местом съемок фильма стала кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске. Именно в этом городе в 1937 году родился детский писатель Эдуард Успенский, который и придумал этого персонажа.

Кассовые сборы «Чебурашки» вплотную приблизились к отметке в пять миллиардов рублей. При этом предыдущий рекордсмен — фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона — смог заработать в отечественном прокате 3,5 миллиарда рублей.

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Сам Эдуард Успенский описывал Чебурашку, как фантастическое существо с большими «обезьяньими» ушами, круглой головой с дружелюбной мордочкой и почти незаметным хвостиком. Детский писатель писал про Чебурашку так: «Сам он — маленький, шерсть у него коричневая. А глаза похожи на человеческие, только словно чем-то удивленные. Чебурашку легко узнать по большим круглым ушам, невысокому росту и коротким лапкам. Его называют глазастым и лопоухим. Он застенчивый, немножко неуклюжий и чрезвычайно милый».

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Сюжет фильма «Чебурашка» отличается от литературного произведения и советского мультфильма. По замыслу режиссера, Шапокляк судится с дочкой Гены из-за шоколадной фабрики. Съемки этих сцен происходили на кондитерской фабрике «Победа» в Егорьевске.

Автор фото: Андрей Кузин

«Поскольку я занимаюсь исключительно шоколадом, и богатею, и жирую на этом, то, конечно же, мне не нужен этот Чебурашка, но существует внучка, которой нужен этот Чебурашка в свой зоопарк», — рассказала о своем персонаже исполнительница роли Шапокляк Елена Яковлева.

По сюжету героиня актрисы прошла с ревизией по фабрике. Первый дубль был снят вдоль транспортера, где на самом деле производят вафельные батончики.

«Следующая сцена происходила на этом месте, здесь стояла их вымышленная машина, которая отливала непонятную кляксу. Для киношников был важен техногенный фон и много оборудования, и они выставляли свой сказочный агрегат для изготовления шоколадной массы, а на самом деле здесь делают мармелад», — рассказал директор информационно-выставочного центра фабрики Андрей Кузин.

Автор фото: Андрей Кузин

В современных учебниках по кинематографу процесс создания фильма делиться на три этапа — предпродакшен, продакшен и постпродакшен. На первом этапе проходили согласования съемок «Чебурашки».

«Мы заранее обговаривали с ними место, сначала приезжал режиссер, сценарист, директор и оператор. Мы им выставили требования — не касаться производственного процесса, потому что мы работали без отрыва от производства. Главное, чтобы съемки никаким образом не помешали нашей работе», — вспомнил Кузин.

Автор фото: Андрей Кузин

Второй этап кинопроизводства — это непосредственно съемка фильма. На фабрике было оборудовано специальное место в отдалении, чтобы все участники съемочной группы могли наблюдать за процессом.

«Здесь они сидели, режиссер тут находился, монтажный стол поставили. И смотрели, что засняли все это. Здесь их целая делегация была», — отметил Кузин.

Автор фото: Андрей Кузин

Для посещения кондитерской фабрики требуется соблюдать множество строгих правил. От запрета самостоятельного передвижения по производственным цехам до отсутствия посторонних вещей в кармане.

«У нас было в договоре прописано, чтобы никакая продукция не была снята. Но киношникам это и не нужно было, им был необходим только фон», — рассказал Кузин.

Третий этап — финальный монтаж или постпродакшен — был окончательно обговорен с руководством фабрики. Это нужно для того, чтобы все секреты производимой продукции оставались в Егорьевске.

В съемках фильма никто из сотрудников фабрики участия не принимал, для массовки были наняты актеры. Но, конечно же, многие захотели посмотреть «Чебурашку», чтобы увидеть в фильме свою фабрику. Сотрудники «Победы» поделились своими впечатлениями от картины.

Автор фото: Андрей Кузин

«Ой, я когда увидела нашу фабрику, ребенку сразу стала говорить, что это мое место работы», — поделилась специалист по сертификации Марина Ерофеева.

Менеджер проектов Александр Королев отметил, что, по его мнению, фабрику в фильме показали минут 10-15. Он отметил, что на этих кадрах «Шапокляк как раз проходила по нашим линиям».

«В целом приятно, смотришь фильм, видишь знакомые места. Я же с детьми ходил, они такие возбужденные: „Пап, пап, это на вашей фабрике было!“ Я такой: „Да!“. „И вот эти артисты туда приезжали“ — „Да!“. Сам фильм понравился — он добрый. Я хотел просто детей развлечь и не ожидал такого. Ушел из кинозала под впечатлением», — поделился Королев.

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