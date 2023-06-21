Подмосковье 21 июня 2023, 14:34 Кондитерская фабрика «Сладкий орешек» в Солнечногорске сможет воспользоваться мерами поддержки бизнеса

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Представители администрации Солнечногорска побывали на кондитерской фабрике «Сладкий орешек». Руководство округа пообещало предприятию помочь с получением поддержки для бизнеса и решением проблем с ресурсоснабжающими организациями.

Предприятие «Сладкий орешек» находится в деревне Мелечкино и работает с 2000 года. Там производят порядка 80 тонн конфет в сутки. Компания сотрудничает с такими магазинами «Магнит», «Мэтр», «Дикси» и «Пятерочка».

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На предприятии трудятся более 430 сотрудников, из них половина — это жители Солнечногорска. Объем инвестиций за 2021 год составил около 80 миллионов рублей, а выручка предприятия за 2022 год — четыре миллиарда рублей.

«Обсудили те меры поддержки, которые Московская область предлагает для наших предпринимателей, новые меры поддержки, которые реализуются благодаря губернатору Андрею Воробьеву», — сказал Кирилл Типографщик.

Также кондитерской фабрике помогут решить проблемные вопросы с ресурсоснабжающими организациями и кадрами.

Ранее глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о реализации основных проектов.

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