Подмосковье 19 июня 2023, 12:22 Кондитерская фабрика из Егорьевска расширит производство за счет льготного займа Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Кондитерская фабрика из Егорьевска «Победа» расширит производство за счет займа Фонда развития промышленности Московской области. На полученные средства компания приобретет новое оборудование. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Сумма займа, одобренного для компании Фондом развития промышленности Московской области, составляет 49,5 миллиона рублей, которые будут направлены на приобретение оборудования для серийного выпуска кондитерских изделий: конфет, шоколада и вафельных батончиков», — прокомментировала Зиновьева.

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Расширение производства позволит создать на предприятии 30 рабочих мест. Всего на фабрике трудятся свыше тысячи человек. На данный момент «Победа» выпускает около 22 тысяч кондитерских изделий в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что считает развитие экспорта первостепенной задачей, а не второстепенной, как считают скептики.

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