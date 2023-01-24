Подмосковье 24 января 2023, 23:17 Кондитерская фабрика Егорьевска запустит производство аналогов шоколадных батончиков

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В августе 2023 года кондитерская фабрика компании «Машины сладости» в Егорьевске запустит производство шоколадных батончиков с нугой, карамелью и арахисом. Для этих целей предприятие уже закупило новое оборудование — две отечественные линии.

В первые месяцы фабрика будет выпускать около 600 тонн продукции, однако к 2027 году она нарастит мощности до 25 тысяч тонн.

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«Это отличный пример того, как импортозамещающая продукция не только не уступит по качеству, но и превзойдет ее иностранные оригиналы. Вместо шоколадной глазури, в конфетах будет использоваться натуральный шоколад», —заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Для производства батончиков уже построили корпус площадью порядка семи тысяч квадратных метров. В этом здании развернут производство и склад для сырья и готовых сладостей. В будущем на площадке разместят логистический центр, а также цеха по изготовлению сладкой газировки, конфет, шоколада, мороженого из натуральных сливок и молока.

На данный момент проект оценивается в 20-25 миллиардов рублей.

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