07 февраля 2023, 23:17
Кондитер из Волоколамска наладил производство пельменей из шоколада
Жительница Волоколамска Мария Чекмасова наладила производство пельменей из шоколада. Уже сейчас к ней выстраивается очередь из желающих сделать своему мужчине необычный подарок.
Примерно три года назад в декрете женщина начала готовить клубнику в шоколаде. Постепенно количество заказов выросло. Чекмасова стала собирать букеты с орехами, сухофруктами и сладостями.
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«Год назад в интернете мне встретилась идея с пельменями из шоколада. Мне очень понравилось, но было не так просто найти нужные формы» — рассказала предпринимательница Мария Чекмасова.
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Начинкой для пельменей становятся орешки, арахис в шоколаде, молочный шоколад и сублимированные ягоды. Сейчас мастерица делает из пельменей букеты и собирает коробки со сладостями. В них она также кладет выполненные из шоколада отвертки, болты, гайки и плоскогубцы.
«Я постоянно ищу что-то новенькое. Одно и тоже быстро приедается. Даже сейчас уже вынашиваю несколько идей для расширения шоколадного ассортимента» — добавила Мария Чекмасова.
Получатели сладких подарков уверяют, что пельмени невозможно отличить от настоящих, не попробовав. Сейчас ее запись к 23 февраля уже закрыта из-за большого количества заказов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Волоколамск
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