Кондитер из Лобни провел мастер-класс по приготовлению десерта из «Игры в кальмара»

Рекомендации в соцсетях полны видео, где люди делают дальгону — карамельные печеньки-ириски из нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Корреспондент «360» решил проверить, так ли прост в приготовлении десерт, как это показывают. Для этого он отправился к подмосковным кондитерам.

Источник фото: netflix

Дальгона — это карамельное печенье, похожее на твердый ирис. Рецепт дальгоны простой — 3 ложки сахара и немного соды или разрыхлителя. Но сам процесс приготовления требует ювелирного мастерства.

Источник фото: телеканал «360»

Анна Лебедева из Лобни в прошлом пекла сама, сегодня — директор небольшого кондитерского цеха. Она сразу предупредила — карамель не так проста, как кажется.

Источник фото: телеканал «360»

Так что челленджа для всех желающих сделать десерт по сути сразу два. Мало фигурку вырезать — ее сперва надо приготовить!

Как проходил квест по приготовлению дальгоны под руководством кондитера — смотрите в сюжете «360».