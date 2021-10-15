Кондитер из Лобни провел мастер-класс по приготовлению десерта из «Игры в кальмара»
Десерт из сериала «Игра в кальмара» приготовил кондитер в Подмосковье
Рекомендации в соцсетях полны видео, где люди делают дальгону — карамельные печеньки-ириски из нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Корреспондент «360» решил проверить, так ли прост в приготовлении десерт, как это показывают. Для этого он отправился к подмосковным кондитерам.
Дальгона — это карамельное печенье, похожее на твердый ирис. Рецепт дальгоны простой — 3 ложки сахара и немного соды или разрыхлителя. Но сам процесс приготовления требует ювелирного мастерства.
Анна Лебедева из Лобни в прошлом пекла сама, сегодня — директор небольшого кондитерского цеха. Она сразу предупредила — карамель не так проста, как кажется.
Так что челленджа для всех желающих сделать десерт по сути сразу два. Мало фигурку вырезать — ее сперва надо приготовить!
Как проходил квест по приготовлению дальгоны под руководством кондитера — смотрите в сюжете «360».