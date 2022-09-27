«Высокий уровень прозрачности и невозможности нарушений». Режиссер Егор Кончаловский — о референдуме в Подмосковье | 360°

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27 сентября 2022, 18:16

«Высокий уровень прозрачности и невозможности нарушений». Режиссер Егор Кончаловский — о референдуме в Подмосковье

Режиссер Егор Кончаловский отметил высокую организацию референдума в Подмосковье

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Прибывшие в Подмосковье жители Донбасса участвуют в референдуме о присоединении республик к России. Кинорежиссер Егор Кончаловский отметил в беседе с «360», что это значимое событие, особенно в регионе, принявшем десятки тысяч беженцев.

Будучи представителем Общественной палаты Московской области, он подчеркнул масштаб голосования на референдуме.

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«Отрадно, что большая часть референдума проходит у нас в Подмосковье, потому что я знаю, что здесь, наверное, десятки тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, из Херсонщины», — сказал Егор Кончаловский.

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Режиссер добавил, что представители избирательных комиссий — тоже из Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей.

Много наблюдателей из разных стран, в том числе из Западной Европы. Отмечен достаточно высокий уровень организации здесь, то есть прозрачности, невозможности каких-то нарушений, не дай бог, и высокий уровень безопасности

Егор Кончаловский.

Московская область, по его словам, в полной мере предоставила все технические возможности и безопасность для голосования.

«Кроме того, насколько я знаю, достаточно комфортно все устроено. И можно было после голосования попить чай, чего-то перекусить. По-моему, все проходит очень хорошо. Очень отрадно, что мы приобретаем несколько миллионов сограждан вместе с территориями», — рассказал Кончаловский.

Ранее жительница Донбасса рассказала в беседе с «360», что Россия стала единственной, кто смог защитить людей из ДНР и ЛНР.

Референдумы о присоединении к России

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