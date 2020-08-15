Кому молиться о здоровье? Чудесные исцеления в Воскресенской Давидовой пустыни

В селе Новый Быт Чеховского района Подмосковья расположен известный мужской монастырь — Вознесенская Давидова пустынь. Основанный в XVI веке, он был восстановлен в 1990-х и хранит в своих стенах множество христианских реликвий.

Рассказывают настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов) и один из старейших насельников обители, отец Серафим (Кольцов).

С чего все началось?

Как и везде, не место красит человека, а человек место. И человек идет туда, где у него есть возможность собрать свой внутренний мир, увидеть кто он есть, для чего он живет в этом мире. Так и преподобный Давид пришел в это место 505 лет тому назад, имея за плечами богатый опыт монашеской жизни. В 20-летнем возрасте он пришел в Пафнутьев-Боровский монастырь, где общался со своими собратьями-наставниками. И пришло время для нового места несения подвига. Вместе с двумя монахами-послушниками и двумя крестьянами он пришел сюда и на берегу реки Лопасни основал монастырь.

Чем известен преподобный Давид

В первые периоды своего существования монастырь не отличался от других ничем особенным. Из свидетельств мы знаем, что преподобный Давид явился по своей смерти одному жителю Подольского уезда, который не мог двигаться, был парализован, и сказал, чтобы он пришел к нему. Все родные были удивлены, но он пополз, а в обитель пришел уже своими ногами.

Мы знаем о том, что преподобный Давид, по свидетельствам, облегчает рождение детей, помогает в своих источниках от болезней ног и глаз. А сегодняшние свидетельства касаются онкологических заболеваний.

Знаменским он назван потому, что престол его посвящен иконе Божией Матери «Знамение». Именно с этим образом преподобный Давид в 1515 году пришел на это место и основал нашу святую обитель. Когда он отошел к Господу, то был погребен на месте, где впоследствии поставили храм. Над могилой стояла деревянная часовня. В 1619 году поляки, уходя из нашей обители, сожгли ее. Позже над его могилой была построена двухэтажная шатровая звонница в старорусском стиле — это было в 1740 году. Еще позднее, в 1845 году, появилась новая колокольня, которая по сей день украшает обитель. А в 1870 году был построен этот храм практически в том виде, в котором мы его видим сейчас.

И когда мы пришли сюда в 1995-м, здесь был гараж. Ворота были разрублены пошире, окна заложены, чтобы ослабленный свод не упал. Своды были замазаны известкой, закопчены, затянуты паутиной, и только местами, где были золотые тяги, известка отвалилась, и казалось, что это единственное, что осталось от былого украшения храма. Но когда начали реставрацию, стали счищать известку, оказалось, что большая часть фресок сохранилась. Это образ Божией Матери «Знамение», рождество Спасителя, его распятие, рождество Матери Божией, ее успение, Новозаветная Троица — все это старые фрески.

В 1997 году мы начали реставрацию, в 1999-м восстановили этот храм и освятили. С тех пор здесь совершается служба, молитвы непрестанно возносятся.

Из главных святынь в первую очередь надо упомянуть образ иконы Божией Матери «Знамение», который находится рядом с ракой. Это не изначальная икона. Ту братия спрятала во время разорения обители. Где она, до сих пор неизвестно.

Рядом рака с мощами преподобного Давида, основателя обители. Мы точно не знали, где находилась его могила, и копали сразу в нескольких местах, где пол был наиболее разрушен. В одном месте наткнулись на части каменной плиты, на которой сохранился орнамент «Волчий зуб». Было очевидно, что это первая половина XVI века — со второй половины его повсеместно меняет косичка. И белый изначально камень надгробия был темным — над ним что-то сгорело, и он пропитался копотью, пеплом. Все остальные плиты, обнаруженные рядом, были либо белого цвета, либо коричневые от глины.

Кому помогает святой Давид

Люди всегда спрашивают, а в чем особо помогает та или иная святыня, икона. Безусловно, во всем. Но Господь дает каждой особую благодать. Преподобный Давид особо помогает в болезнях ног и при бесплодии — это примерно 60% всего, что мы знаем об исцелении.

Я лично знаю около двух десятков пар, которые прожили от полутора до семнадцати лет и не имели детей. И по молитвам и обращению к преподобному Господь посылал им чудородие. Два, три, четыре ребенка рождалось.

У меня с 14 лет болели ноги очень сильно: занимался когда-то спортом, поднимал тяжести, и колени «поехали». И как-то раз нес большую святыню в алтарь, а один наш реставратор стоял с друзьями у раки и говорит: «Вон Серафим идет, у него тоже ноги болели, а он исцелился». Я зашел в алтарь, поставил святыню и думаю: «О чем он говорит?» И тут я вспомнил, что и правда раньше у меня непрерывно болели ноги. То есть исцеление произошло такое, что я просто забыл об этом.

И не только я один, конечно, исцелился. И не только от мощей это происходит. Людям, когда они читают акафист у себя дома и не могут по каким-то причинам приехать сюда, Господь тоже помогает.

Очень много случаев, когда исцелялись глаза. И от очень тяжелых болезней, от травм, когда, попустим, от сварки окалина в глаз попадала. И, конечно, много других случаев, когда преподобный слышит и посылает помощь от Бога.

В чем помогают молитвы?

Святые отцы говорят: лучше один раз воздохнуть от сердца, чем тысячу раз повторять языком. С молитвы, конечно, надо начинать. Как и в любом деле, есть некая база (в математике, физике, русском языке, спорте), и есть инструктор, тренер, помощник, который учит человека первым шагам. Так и тут: все молитвы даны нам как образ того, как правильно молиться. Но бывают такие моменты в жизни, когда лоб перекрестить не успеешь. По трассе едешь, и вдруг тебе навстречу машина вылетает. И только воздуха успеешь набрать: «Господи, помоги!» Но Бог-то твое воздыхание уже слышит.

Это не значит, что надо халявить: сегодня я пару слов скажу, а потом, может быть, что-нибудь еще. Тут дело в том, что люди приходят в церковь, как правило, когда они уже сходили в собес и всех колдуний в округе обошли. И угробили свое здоровье и финансы. И тут Господь спрашивает: «Чего же ты ко мне до сих пор не зашел?» Человек, когда у него уже ничего нет, идет туда, где, образно говоря, денег не берут. И люди в таком состоянии находятся, что воздыхание действительно идет от сердца. И таких людей Бог слышит, так и в Евангелии написано, что Бог ищет тех, которые поклоняются ему в сердце своем.

И когда человек приходит к Богу, то кому-то он подает мгновенно, кому-то — не очень. Потому что все мы по-разному относимся к тому, что нам дают даром. Одни возносят хвалу Господу и благодарят его всю оставшуюся жизнь. Другие говорят: «Как классно получилось, я еще раз приду».

Поэтому кто-то должен читать молитву неделю, кто-то — годами. Но результат всегда будет. В конце одной из наших молитв есть слова: «Но не как мы хотим, но как ты, Господи». Потому что Бог лучше знает, что нам надо, и помощь обязательно придет. Но в каком виде и по какому поводу, мы часто просто не знаем. Поэтому эти слова всегда надо добавлять, чтобы потом не отчаиваться, что я просил, а не дали. Может, это не нужно, или не вовремя, или еще какая-то причина, о которой мы не знаем, потому что пути Господни неисповедимы.

Кто покоится в монастырском некрополе?

У Бога все живы, и он не Бог мертвых, а Бог живых. Поэтому неотъемлемой частью жизни обители всегда было братское кладбище. На нашем некрополе есть захоронения известных людей, таких, как генерал от инфантерии Дохтуров Дмитрий Сергеевич, участник войны 1812 года. Он был знаменит тем, что держал оборону Смоленска, будучи болен, не оставил сражение, не пустил Наполеона по новому пути. После того как он отстоял рубеж, Кутузов его встретил и сказал: «Дай я тебя обниму, мой герой!» Он умер в 1816 году недалеко от храма. Похоронен здесь, потому что супруга была одной из благотворительниц этой обители.Они помогали и школу строить — была построена двухклассная школа и школа для девочек.

Люди стали больше верить во время пандемии?

Чувство веры проявилось: кто-то ходил, потому что вера была в сердце человека, кто-то — потому что нужда. Когда есть ограничения, тогда и проявляется истинный человек. Конечно, после их снятия не было такого, чтобы народ во множестве пошел в храм, потому что у людей была опаска. На полу мы видим разметку для соблюдения дистанции. Также используются маски, перчатки, идет обработка рук, протираем причастие. То, что было предписано санитарными врачами Московской области, — здесь все соблюдалось. И это самый большой храм, поэтому здесь богослужения и проходили. Сейчас они проходят на улице.

К кому из святых обращаться, молясь о здоровье?

Отсутствие здоровья, как бы жестоко это ни звучало, не всегда является отрицательным моментом. Иногда здоровый человек причиняет окружающим больше страданий, нежели больной. И наглядный пример — Блаженная Матрона, слепая. Но сколько людей к ней приходят для того, чтобы в свое сердце впустить любовь, терпение, воздержание. Поэтому: «Господи, дай нам столько здоровья, сколько мы можем правильно его использовать для блага людей и спасения своей души».

Мы из Бога очень часто делаем волшебную палочку: «Дай нам то, дай нам это». А если Бог не дает, думаем, что либо его нет, либо он нас не слышит. Но один ребенок просит конфетку, мы ему даем, а другому — нет, потому что у него есть болезнь. Но это не означает, что мы не любим его.

Как просить святого?

Есть несколько моментов. Один из них — когда человек приходит и говорит: «У меня Бог в сердце». Это очень нехороший самообман, потому что любовь к своим ближним ты проявляешь всегда: и покормить, и доброе слово сказать, и таблетку дать или стакан воды. А почему любовь к Богу мы должны носить только в своем сердце? Поэтому вера без проявления дел, она мертва.

Что сказать тем, кто ищет Бога, но боится к нему прийти?

Надо посмотреть на конечную точку нашей жизни. Однажды я находился среди людей, у которых за плечами был опыт в горячих точках, они говорили: «Батюшка, нам очень сложно переступить этот порог. Прийти в храм, перекреститься». Я им говорю: «Друзья мои, а когда вы умрете, вас в храм понесут?» — «Конечно, понесут». — «Ну и зачем этого ждать?» Человек должен задуматься, для чего он живет. Ни учеба, ни богатство, ни власть не есть цель жизни, это средства, через которые человек может получить либо радость, либо печаль. И в этой, и в будущей жизни.

Когда человек приходит в монастырь, он немножечко успокаивается. Он понимает, что суета, которая его окружает, — это не настоящая жизнь. И здесь человек может найти умиротворение духа. Когда он видит пример святых угодников, скромный пример священнослужителей и монашествующих, надеюсь, что их жизненный путь будет потихонечку меняться изнутри, для того чтобы идти к Богу. Самое главное — не отрицать Бога.