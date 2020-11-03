Компост для выращивания шампиньонов начнут производить в Дмитровском округе

«Новый комплекс по производству компоста для выращивания шампиньонов будет размещен на территории индустриального парка „Подосинки“, расположенного в Дмитровском городском округе. Мощность проекта составит более 25 тысяч тонн компоста в год», — уточнил Андрей Разин.

Для выращивания шампиньонов необходим специальный питательный субстрат, так как в обычном грунте эти грибы не растут. Компост создает условия, позволяющие сократить цикл выращивания шампиньонов и увеличить число оборотов грибов за сезон.

Объем инвестиций в строительство комплекса составит свыше 800 миллионов рублей, сообщил министр. Проект будет реализовать компания «Вектор». После запуска производства на предприятии будет создано порядка 30 рабочих мест.

Андрей Разин добавил, что сейчас компания занимается получением исходно-разрешительной документации и переводом земельного участка в земли промышленности. Производство планируют запустить во втором квартале 2022 года.

Сейчас в Московской области осуществляют деятельность по производству культивируемых грибов, компоста и мицелия четыре предприятия: «Агротехмаркет», «НГК Кашира», «Можайский шампиньон» и «Торговый дом «Богородские овощи».

Ранее в Волоколамском округе был запущен крупнейший в России завод безглютенового хлеба. В проект вложили свыше миллиарда рублей.