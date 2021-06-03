Комплексы по переработке строительного мусора построят в Подмосковье. Соглашение подписали на ПМЭФ

В Московской области построят комплексы по перегрузке и переработке строительных отходов. Соглашение с инвесторами подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Соглашение о строительстве комплексов по переработке строительного мусора подписали министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин и представители компаний «РТ-Инвест», «Полигон ПГС» и «ВИВА Транс».

Теперь инвесторы займутся созданием в регионе нескольких высокотехнологичных комплексов по перегрузке и переработке строительных отходов и грунтов.

«Сегодня в Подмосковье уже действует прозрачная и эффективная система обращения со строительными отходами. Создана автоматизированная система, в которой регистрируются отходопроизводители, перевозчики и переработчики. С 1 июня строительный мусор можно перевозить только при условии оформления электронного талона. Это позволит на порядок сократить число нарушений, связанных со строительными отходами, снизить число незаконных свалок», — отметил Андрей Разин.

Он добавил, что переработка отходов с извлечением полезных фракций для рециклинга сократит объемы захоронений мусора. К тому же на новых предприятиях создадут рабочие места для местных жителей.

Министр подчеркнул, что ведомство будет строго контролировать и процесс строительства, и саму работу перерабатывающих комплексов.

Представители компаний заявили, что главный принцип создания инфраструктуры по переработке — это максимальная прозрачность. Предприятия будут принимать битый кирпич, бетон и различные металлы. Все перевозки строительного мусора до комплексов будут контролироваться с помощью систем ГЛОНАСС и РНИС МО.

«Строительные отходы сегодня — это неупорядоченная отрасль. Мы ожидаем, что инициатива Московской области позволит создать высокотехнологичную инфраструктуру по опыту системы обращения с ТКО. До 80% строительных фракций после переработки можно вторично использовать», — пояснил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Он уточнил, что использование вторичного сырья поспособствует сокращению добычи ископаемых ресурсов и снижению разработки новых карьеров. Все это входит в базовые принципы замкнутой экономики.