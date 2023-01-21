Подмосковье 21 января 2023, 01:58 Комплексный ремонт соматического корпуса Дмитровской областной больницы завершили Завершен комплексный ремонт соматического корпуса Дмитровской областной больницы Министерство здравоохранения Московской области

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Комплексный ремонт соматического корпуса Дмитровской областной больницы завершен. В детском соматическом отделении создали более комфортные условия для пребывания юных пациентов, а в отделении переливания крови сделали перепланировку для увеличения площади.

«Мы реализуем масштабную программу ремонта медицинских организаций в Подмосковье — это не только замена окон и дверей, внутренняя и внешняя отделка, но и закупка нового медицинского оборудования. Чтобы пациенты могли получать в комфортных условиях качественную медицинскую помощь», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она отметила, что с начала 2022 года уже отремонтирован 131 объект здравоохранения. Как уточнила зампредседателя регионального правительства, на эти цели направили порядка 10 миллиардов рублей.

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Более комфортные условия для пребывания пациентов создали в детском соматическом отделении Дмитровской областной больницы. Теперь в каждой палате оборудованы санузлы, а к каждой койке подведены медицинские газы. Кроме того, закуплена новая медицинская мебель.

В отделении переливания сделали перепланировку. Это позволило увеличить площадь отделения. Также там появилась зона комфортного ожидания для доноров.