Подмосковье 14 февраля 2023, 19:52 Комплексное благоустройство дворов Протвина выполнят при поддержке Большого Серпухова

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В Протвине удастся завершить все запланированные работы по благоустройству дворов, переносить их больше не будут. Финансирование из резервного фонда Большого Серпухова поможет решить этот вопрос.

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В 2022 году в Протвине по государственной программе «Формирование комфортной городской среды» было запланировано благоустроить нескольких городских территорий, однако его не удалось выполнить в полной мере.

«В 2022 году в рамках проекта реализации комфортной городской среды было запланировано комплексное благоустройство восьми дворовых территорий, которые включали в себя установку малых архитектурных форм, детских игровых площадок, спортивных площадок, а также асфальтирование», — рассказала замдиректора МКУ «Отдел капитального строительства» городского округа Протвино Екатерина Невмержицкая.

Она добавила, что при объединении такие мероприятия можно будет проводить в один календарный год без необходимости переносов сроков.

«При объединении софинансирование увеличится. Выполнение различных работ мы сможем реализовать за счет муниципалитета», — добавил директор МКУ «Отдел капитального строительства» городского округа Протвино Виталий Самойлов.

В 2023 году в Протвине будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия по 10 дворовым территориям, уточнили в пресс-службе.

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