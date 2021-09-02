Комплексная услуга «Утрата близкого человека» стала доступна в восьми округах Подмосковья

Комплексная услуга по оформлению документов в связи со смертью близкого стала доступна для жителей восьми округов Московской области. Теперь ее можно получить в Дмитрове, Егорьевске, Истре, Клину, Красногорске, Одинцове, Солнечногорске и Подольске.

Для получения комплекса услуг достаточно оформить медицинскую справку о смерти в морге, после чего заявителю предоставят весь комплекс услуг сотрудники МФЦ, рассказали в пресс-службе Министерства информационных технологий и связи Подмосковья.

У сотрудников многофункциональных центров организованы удаленные рабочие места при моргах. Представители офисов «Мои документы» помогут оформить гербовое свидетельство о смерти, разрешение на захоронение, снимут с учета по месту жительства, а также помогут оформить социальное пособие на погребение.

«В рамках услуги жителям в сложившейся жизненной ситуации не требуется ходить по инстанциям и собирать пакет документов для похорон — сделать это помогут сотрудники МФЦ», — отметил глава министерства Максим Рымар.

Для того, чтобы максимально упростить оформление документов, на базе моргов также есть возможность оформить договор на получение услуг по организации похорон. В услугу входит консультация по вопросам похорон и погребения, оказание необходимой юридической помощи, помощь в выборе услуг и ритуальных принадлежностей для похорон и другое.

Услугу оформляют сотрудники государственного бюджетного учреждения Московской области «Центр мемориальных услуг». В ГБУ также работает круглосуточная горячая линия по телефону +7 (498) 568-99-99, на которой можно получить информацию по вопросам погребения. Она также доступна на сайте центра.