Подмосковье 19 июля 2023, 12:21 Комплекс со складами для хозтоваров и садового инвентаря построят в Богородском округе Застройщик ООО "Экка"

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Компания «Экка» построит склады для хранения хозяйственных товаров в Богородском округе. Разрешение на работы выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Более 30 тысяч квадратных метров площади будут использовать для аренды и хранения хозяйственных товаров и садового инвентаря. Комплекс оснастят современной системой пожарной безопасности, сделают зону разгрузки у здания на 42 фуры и большую парковку. Близкое расположение объекта к Горьковскому шоссе обеспечит отличную логистику продукции для будущих арендаторов.

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Новый комплекс создаст 14 рабочих мест.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.