03 апреля 2023, 15:11
Комплекс по выпуску инсулина построили в Серпухове
Комплекс по выпуску импортозамещающего инсулина «Геофарм» построили в Серпухове. Там будут собирать шприц-ручки с картриджами.
Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, технологический комплекс построили в поселке Оболенск под Серпуховым. Объект строили два года, его площадь составила 2,2 тысячи квадратных метров. На заводе будут выпускать 21 миллион шприц-ручек в год, благодаря чему производство вещества вырастет вдвое. Работу там смогут получить 17 человек.
Предприятие запустило инсулиновый завод в 2013 году. На расширение производства было получено 1,8 миллиарда рублей от Россельхозбанка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.
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