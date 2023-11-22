Подмосковье 22 ноября 2023, 09:27 Комплекс по производству стройматериалов расширят в Истре Unsplash

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Компания «ЗТМ Люкс» получила участок по программе поддержки «Земля за рубль». На нем предприятие построит промышленный комплекс по производству гранулированной пеностеклокерамики и сорбентов.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют 200 миллионов рублей. На предприятии создадут еще 35 рабочих мест.

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«В рамках проекта инвестор планирует организовать производство теплоизоляционных материалов, которые сегодня востребованы на рынке в связи с уходом ряда иностранных производителей этой продукции. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год», — сказала она.

Комплекс построят в рамках первого этапа, всего их будет шесть. По словам главы Минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой, для реализации проекта компания арендовала свыше 10 гектаров.

«Планируемая к выпуску промышленным комплексом продукция находит широкое применение во многих сферах и отраслях: в создании облегченных теплоизоляционных конструкций для гражданского строительства и возведении специальных зданий и сооружений, производстве сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, водоподготовке, фармацевтике, а также нефтехимической промышленности», — уточнила она.

Выход предприятия на полную мощность обеспечит импортозамещение продукции в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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