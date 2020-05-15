Комплекс по производству молока построят в подмосковном Ступине. Это 120 новых рабочих мест

Современный животноводческий комплекс построят в подмосковном Ступине. Там будут производить молоко. Это позволит создать 120 новых рабочих мест.

Комплекс «Бортниково» появится в районе деревни Кочкорево. Новое предприятие с крупным рогатым скотом рассчитано на 3550 коров. Подготовят площадки для выращивания 5100 телят молочных пород.

А объект займет площадь больше 67 тысяч квадратных метров. Об этом рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Ориентировочное завершение строительства и запуск нового комплекса намечен на четвертый квартал 2020 года Инна Федотова.

Она добавила, что проект сопровождают менеджеры областного Центра содействия строительству при правительстве региона. А разрешение на возведение выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Объем всех инвестиций составит порядка четырех миллионов рублей.

Возобновление строек и работы предприятий

В строительной отрасли возобновление работ планировалось с 12 мая, но сроки перенесли на неделю. Дополнительное время необходимо, чтобы подготовить все условия для безопасности каждого сотрудника.

Такой шаг власти сделали, приняв во внимание рекомендации Роспотребнадзора.

По поручению губернатора промышленные предприятия могут возобновить работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введут новую должность. Это стюарды — они будут отвечать за здоровье каждого сотрудника.