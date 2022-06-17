Комплекс по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье

Комплекс по изготовлению электрогидравлических подъемных столов и других видов гидравлического оборудования появится в Московской области в 2023 году. Договор о его строительстве подписали глава Мининвеста и зампред правительства региона Екатерина Зиновьева с гендиректором ООО «Сталепромышленная компания „Регион“» (СПК «Регион) Евгением Ковалевым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Инвестиционный проект «Строительство производственного комплекса по изготовлению электрогидравлических подъемных столов и других видов гидравлического оборудования на территории Московской области» предполагает организацию комплекса по выпуску разных видов продукции. В их числе — столы гидравлических, гидроцилиндров, гидравлических баков, уравнительных платформ, мостов перегрузочных.

Комплекс появится на земельном участке площадью 1,07 гектара, там намерены производить до 350 единиц продукции. Компания закупает материал у металлургических комбинатов из России, комплектующие на 95% российские, на 5% — китайские.

Начало строительства запланировано на третий квартал 2022 года, его завершение — на второй квартал 2023 года. Запуск производства должен пройти в третьем квартале того же года, выход на проектные мощности намечен на второй-третий кварталы 2024 года.

Планируемый объем инвестиций составляет 130 миллиона рублей, комплекс даст работу 50 людям, средняя зарплата — 55 тысяч рублей.