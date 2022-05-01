Комплекс по переработке отходов законсервировали в Солопове

Комплекс по переработке отходов «Экоград», расположенный в деревне Солопово в городском округе Зарайск, законсервирован и не будет временно принимать твердые коммунальные отходы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Консервация предприятия вызвана тем обстоятельством, что введенные в Подмосковье суммарные мощности КПО в достаточном количестве в настоящее время позволяют без проблем перерабатывать весь образуемый и поступающий в регион объем ТКО. Также эта мера поспособствует экологическому благополучию Зарайского городского округа Подмосковья.

Министерство ЖКХ продолжит контролировать мероприятия по консервации предприятия и следить за работой систем по отведению фильтрата и за своевременным его вывозом на специализированные предприятия-переработчики.

Мощность КПО «Экоград» составляла около 350 тысяч тонн в год, всего в регионе 11 таких предприятий.

Начиная с 2019 года в Московской области на вторичную переработку отправлено более 6,4 миллиона тонн отходов.