Комплекс по переработке мусора заработает в Алексинском карьере. Это позволит снизить объем захораниваемых отходов

Современный комплекс по переработке отходов введут в эксплуатацию на клинском полигоне «Алексинский карьер» в ближайшее время. Это позволит значительно снизить объем захораниваемого мусора. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики Московской области.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области напомнило, что Алексинский карьер входит в общую региональную программу по реформированию системы управления отходами.

На полигоне «Алексинский карьер» в Клину уже работате система активной дегазации, состоящая из факела производительностью 2000 м³/час, станции очистки и системы сбора ливневых вод, а также комплекса контроля и управления размещением отходов.

Во II квартале 2019 года на полигоне производилось экспертное исследование, которое установило, что неприятного запаха на прилегающей территории нет. Кроме того, не было выявлено и превышения предельно допустимых концентраций по исследуемым загрязняющим веществам.

Введение в эксплуатацию современного комплекса по переработке отходов на территории Алексинского карьера запланировано на ближайшее время. Он позволит значительно снизить объем захораниваемого мусора.

Правительство Московской области последовательно решает проблему старых мусорных полигонов, большинство из которых накапливались десятилетиями. За последние годы закрыто больше половины из них. Из 39 полигонов ТБО продолжают временно функционировать лишь 15. Из них 12 закроют к 2030 году, а оставшиеся три модернизируют в современные КПО.